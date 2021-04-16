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    Aksaray’da FETÖ/PDY firarisi yakalandı

    FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli Aksaray’da yakalandı.
    • İHA
    • 16.04.2021 - 17:03
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    Aksaray’da FETÖ/PDY firarisi yakalandı

    Aksaray’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütüne yönelik mücadele devam ediyor.

    Hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.D. (46) isimli şahsı yakalamak için ekipler harekete geçti.

    Aksaray’da saklandığı tespit edilen şüphelini kaldığı adres belirlendi.

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri şahsın bulunduğu ikamete yönelik operasyon düzenledi.

    Şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

    Aksaray’da FETÖ/PDY firarisi yakalandı #1

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