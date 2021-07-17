Aksaray'da gurbetçinin aracı konvoydaki araçlarla çarpıştı: 2 ölü 6 yaralı

Aksaray'a gelen gurbetçi Ali İhsan Çomuk, düğün konvoyundaki araçlarla çarpıştı. Gerçekleşen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Almanya'dan bayram ziyareti için memleketi Aksaray'a izne gelen Ali İhsan Çomuk idaresindeki araç, Arotol-Yeşilova beldesi yolunda, düğün konvoyunda bulunan Yasin Sert kontrolündeki ve Burak Akbulut yönetimindeki otomobillerle çarpıştı.

GURBETÇİ VE EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaza anında çevrede bulunan kişilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gurbetçi sürücü Ali İhsan ve eşi Elmas Çomuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

YARALILARIN DURUMU AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Diğer otomobil sürücü Sert ile otomobillerdeki Burak Akbulut, Ahmet Asal, Hüseyin Bildirici, Osman Bildirici ve Elmas Çomuk yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Çomuk ile Hüseyin ve Osman Bildirici'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.