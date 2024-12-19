Aksaray'da hırsızlık yapan şahısların savunması şaşırttı

İHA

Aksaray'da edinilen bilgiye göre, arkadaşı D.M.Ş. (51) ile bir inşaatın deposuna giren N.B. (48), birlikte alkol aldıktan sonra inşaatın deposunda bulunan su saatini alıp alkol poşetinin içine koydu.

BEKÇİYE YAKALANDI

Poşeti alıp arkadaşıyla birlikte inşaattan çıkarken inşaat bekçisine yakalanan 2 arkadaş olay yerinde tutularak polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 2 şahsı da inşaat sahibinin şikayetçi olması üzerine gözaltına aldı.

SAVUNMASI ŞAŞIRTTI

Olay yerinde incelemeler yapan polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından 2 arkadaşı polis aracına bindirdi. Burada “Saati neden aldın?” sorusuna yanıt veren N.B., “Belki yanlışlıkla olabilir diyorum bak, ben hırsızlık amaçlı bir şey yapmadım. Alkollüydük” diye kendini savundu. 2 arkadaş ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.