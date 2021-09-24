Aksaray'da mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, yağmurun etkisiyle tıra arkadan çarptı. Gerçekleşen kazada 17 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray- Adana karayolunda feci bir kaza meydana geldi.

4 ay önce gittikleri Balıkesir’den Şanlıurfa’ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet E. (42) idaresindeki minibüs sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ali D. (45) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüste yolcu olarak bulunan Amişe E. (42), Fatma A. (17), Tuğba E. (16), Sabiha E. (16), Elif A. (14), Mehmet B. (2), Redife E. (30), Mekiye E. (1), Zozan E. (14), Şile Y. (19), Mahmut Y. (21), İsmail B. (46), Redde A. (19), İsrafil A. (15), Meryem Y. (22) ve Hatice B. (31) yaralandı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartırken, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da işçileri taşıyan minibüs, tıra çarptı: 17 yaralı VİDEO