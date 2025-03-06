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İHA

Aksaray’da Hasandağı çevresinde, çeşitli yaban hayvanları yaşarken, kar yağışıyla beyaza bürünen bölgede hava sıcaklığı eksi 13’lere kadar düştü.

Hasandağı bölgesinde jandarma ekipleri, yaban kuşları için çalışma yaptı.

AĞAÇLARA YUVA YAPIP ASTILAR

Geçtiğimiz aylarda yaban hayvanları için bölgeye yem ve mama bırakan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, şimdi de yaban kuşlarına yönelik özel bir çalışma yaptı.

Yaban kuşlarının yaşam şartlarını kolaylaştırmak, beslenmelerini sağlamak amacıyla yüzlerce kuş yuvası yapan jandarma ekipleri, ağaçlara yuvaları asarak yuva önü ve içlerine mama bıraktı.

HER GÜN YEM BIRAKIYORLAR

Tüm hayvanlara yönelik yaptığı çalışmalarla onların beslenme ve barınma ihtiyacını karşılamaya çalışan jandarma ekipleri, hemen her gün bölgede devriye atarak yem, mama ve diğer beslenme ihtiyaçlarını doğaya bırakarak hayvanlara yönelik desteğini sürdürüyor.