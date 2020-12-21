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Aksaray'da, karantinada olması gerekirken valiliğe geldi

Aksaray'da, karantinada olması gerekirken valiliğe geldi

Aksaray Valiliği girişinde HES kodu sorgulaması yapılan Nuray B., karantinada olması gerektiği ortaya çıkınca ambulans ile yurda götürüldü.