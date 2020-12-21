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- Aksaray'da, karantinada olması gerekirken valiliğe geldi
Aksaray'da, karantinada olması gerekirken valiliğe geldi
Aksaray Valiliği girişinde HES kodu sorgulaması yapılan Nuray B., karantinada olması gerektiği ortaya çıkınca ambulans ile yurda götürüldü.
- DHA
- 21.12.2020 - 15:34
Aksaray Valiliği ek binasına 2 çocuğu ile gelen Nuray B.’nin, HES kodu sorgulamasında koronavirüs hastasıyla temaslı olduğu için evinde karantinada olması gerektiği belirlendi.
Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Nuray B., görevlilere ve kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi.
YURDA YERLEŞTİRİLİP CEZA KESİLDİ
Kadının "Annem gitmesin" diye ağlayan çocuklarını ise polis memuru sakinleştirdi.
Nuray B., karantina süresini tamamlaması için ambulansla Kredi Yurtlar Kurumu'na götürüldü.
Nuray B.'ye ayrıca 3 bin 150 TL ceza uygulandı.