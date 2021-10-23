Aksaray'da kaza yapan sürücü, polislere çok mu içtim diye sordu

Aksaray'da kaza yapan sürücü, polislere çok mu içtim diye sordu

Aratol Bahçeli Mahallesi'nde kazan yapan bir sürücü, polislerin alkol testi yaptığı sırada, "çok mu içmişim" diye sordu. "Biraz fazla içmişsin" diyen memurlar, sürücüye 8 bin 94 TL para cezası verdi.

Aksaray'ın Aratol Bahçeli Mahallesi'nde polis ile alkollü sürücü arasında ilginç anlar yaşandı.

Ters yoldan Yeşilova Beldesi istikametine seyreden Farik B. (36) idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet S. (24) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ahmet S., yaralanırken kaza sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

"ÇOK MU İÇMİŞİM" DİYE POLİSE SORDU

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde bulunan ve ayakta durmakta güçlük çeken hafif ticari aracın sürücüsüne alkol testi yaptı. Polis aracının başında yapılan alkol testinde polis memuru, sürücüye 2.44 promil alkollü çıktığını söyledi. Bunun üzerine sürücü, "Çok mu içmişim" diye polis memuruna sorarken, polis memuru ise, "Biraz fazla içmişsin" diyerek cevap verdi.

"İçerim ben" diye konuşan sürücüye polis memurunun ehliyet olup olmadığını sorması üzerine, "Ehliyet yok ki zaten bende" dedi.

BASIN MENSUPLARINA KÜFÜR ETTİ

Yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmek istenen alkollü sürücü kedini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfür ve hakaret etti.

Polis memurlarına zor anlar yaşatan alkollü sürücü güçlükle araca bindirildi. Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ehliyeti olmadığı için 2698 TL ve araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 8 bin 94 TL para cezası kesti.

Ehliyetine 5 yıl süreyle yeniden el konulan alkollü sürücünün aracıda polis ekiplerince bağlanarak otoparka çektirildi.