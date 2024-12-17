Aksaray'da kurala uymayan sürücülere kazaya davetiye çıkarıyor

İHA

Aksaray sokaklarında yasak olmasına rağmen şehir içine park edilen tır ve kamyonlar sürücü ve mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Şehir içine park edilmeleri yasak olmasına rağmen sürücüleri tarafından gelişi güzel park edilen tır ve kamyonlar hem görüş mesafesini engelliyor, hem de neredeyse uzunluğu ve genişliğiyle yolları kapatıyor. Hemen her gün yapılan şikayetlere rağmen hatalı parklanmaların devam etmesi vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Kimisi karşılıklı, kimisi peş peşe park edilen tır ve kamyonlar bazı sokaklarda neredeyse yol kapatmaya kadar trafiğe engel olurken, görüş mesafesini kısıtlayan ve kör nokta oluşturan tır ve kamyonlar muhtemel bir kazaya da davetiye çıkarıyor. Vatandaşlar uzun süredir yaşanan bu soruna bir çözüm bulunmadığını belirterek yetkililerin konuya ilişkin çalışma yapmasını talep ediyor.