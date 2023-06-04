Aksaray'da LGS sınavına giderken kimliğini düşürdü! Polis imdadına yetişti Bugün Türkiye genelinde 71 ilde LGS sınavı telaşı yaşanırken, aksilik yaşanması ihtimaline karşı nüfus dairelerinin mesai yapması bir emniyet güçlerinin desteği bir öğrencinin imdadına yetişti.

DHA

Aksaray’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınava giderken yolda kimliğini düşürüp kaybeden öğrenci, polisin yardımıyla İl Nüfus Müdürlüğü'nden yeni kimlik belgesi çıkartıp, sınava yetiştirildi.

Aksaray'da öğrenciler, saatler öncesi sınava girecekleri salonların bulunduğu okula gelip bekledi.

Öğrencilerden Cemal Keklik de annesi Nazile Keklik ile birlikte sınava gireceği Şeyh Hamit Mahallesindeki 125. Yıl Ortaokulu'na geldi. Ancak bir süre sonra Keklik, yolda kimliğini kaybettiğini fark etti.

Yeni kimlik belgesi çıkardı

Bunun üzerine polis ekiplerinden yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cemal Keklik'i, İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yeni kimlik belgesi çıkartan Keklik, yine polis ekipleri tarafından getirildiği okulda sınava yetişebildi.

Polis ekiplerine teşekkür etti

Cemal Keklik, kimliğini kaybettiğini ve yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

Kimliğimi kaybettim. Polis ekipleri bana yardım etti ve beni Nüfus İl Müdürlüğüne götürdüler. Sınava yetişmemi sağladılar. Çok teşekkür diyorum.

"Sınava son dakika yetiştik"

Öğrencinin velisi Nazile Keklik ise sınava son dakika yetiştiklerini ve yaşadıkları teyaşı şu sözlerle aktardı: