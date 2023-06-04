Aksaray'da LGS sınavına giderken kimliğini düşürdü! Polis imdadına yetişti

Aksaray’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınava giderken yolda kimliğini düşürüp kaybeden öğrenci, polisin yardımıyla İl Nüfus Müdürlüğü'nden yeni kimlik belgesi çıkartıp, sınava yetiştirildi.
Aksaray'da öğrenciler, saatler öncesi sınava girecekleri salonların bulunduğu okula gelip bekledi.
Öğrencilerden Cemal Keklik de annesi Nazile Keklik ile birlikte sınava gireceği Şeyh Hamit Mahallesindeki 125. Yıl Ortaokulu'na geldi. Ancak bir süre sonra Keklik, yolda kimliğini kaybettiğini fark etti.
Yeni kimlik belgesi çıkardı
Bunun üzerine polis ekiplerinden yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cemal Keklik'i, İl Nüfus Müdürlüğü'ne götürdü. Burada yeni kimlik belgesi çıkartan Keklik, yine polis ekipleri tarafından getirildiği okulda sınava yetişebildi.
Polis ekiplerine teşekkür etti
Cemal Keklik, kimliğini kaybettiğini ve yaşadıklarını şöyle dile getirdi:
Kimliğimi kaybettim. Polis ekipleri bana yardım etti ve beni Nüfus İl Müdürlüğüne götürdüler. Sınava yetişmemi sağladılar. Çok teşekkür diyorum.
"Sınava son dakika yetiştik"
Öğrencinin velisi Nazile Keklik ise sınava son dakika yetiştiklerini ve yaşadıkları teyaşı şu sözlerle aktardı:
Sınava son dakika yetiştik. Polislerimizden Allah razı olsun. Geldiler bizi götürdüler. Kimlik belgesi alıp çocuğumu sınava yetiştirdiler. Okul girişinde kimliğini kaybetmiş. Aradık fakat bulamadık. Nüfusa gittik, orada çalışanlar bize yardımcı oldu.