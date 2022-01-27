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    Aksaray'da öğrenciler paletli ambulansla sınava yetiştirildi

    Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle yol kapanınca üniversite yurdundaki öğrenciler, mahsur kaldı. Öğrenciler sınavlarına paletli ambulansla yetiştirildi.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 17:22
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    Aksaray'da öğrenciler paletli ambulansla sınava yetiştirildi

    Aksaray Kız Yurdu'nda kalan Aksaray Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi öğrencilerinden Cansu Yay, sosyal medyadan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'ya final sınavları olduğunu ancak kar ve tipi nedeniyle gidemediklerini yazdı.

    Vali Aydoğdu'nun talimatının ardından harekete geçilirken, Aksaray UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) sorumlusu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim elemanı Can Cansızlar, yurtta kalan 30 öğrenciyi 'Acil Hasta Bakımı' dersinin final sınavına, paletli ambulansla götürdü.

    "KENDİ ÖĞRENCİLERİMİ YETİŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"

    Sınavda da görev yapan Cansızlar, "Bu sefer de kendi öğrencilerimi sınava yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

    Aksaray da öğrenciler paletli ambulansla sınava yetiştirildi #1

    Aksaray da öğrenciler paletli ambulansla sınava yetiştirildi #2


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