Aksaray'da polis memuru tabancasını temizlerken silah ateş aldı: Bir çocuk vuruldu

İHA

Aksaray'da polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi.

TABANCA ATEŞ ALDI, 8 YAŞINDAKİ ÇOCUK VURULDU

Temizlediği esnada polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş alırken, tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Tabanca sesiyle ne olduğunu anlamaya çalışan çevredeki vatandaşlar çocuğun yere düştüğünü fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ağır yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis memuru polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün inceleme yaptığı olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı.