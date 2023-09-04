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Aksaray'da selin hasarı havadan görüntülendi! Yollar yarıldı, araçlar zarar gördü Abone Olun

Aksaray'da selin hasarı havadan görüntülendi! Yollar yarıldı, araçlar zarar gördü Dün akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlere sele dönüşen sağanak yağmur, kentte yolların yarılmasına ve araçların Melendiz Çayı'na sürüklenmesine neden oldu. Selin büyüklüğü bugün ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Türkiye'de yaz aylarının sonuna yaklaşırken felaketler yaşanmaya başladı. Yaz boyunca süren orman yangınlarının ardından bu kez bahar yağmurları olumsuzluklara yol açtı. Öyle ki hafta sonu Samsun, Kayseri, Ankara, Adana ve Eskişehir'de şiddetli yağmur kentleri etkisi altına aldı. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar ilerlemekte güçlük çekti, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Aksaray sele teslim oldu Akşam saatlerine doğru bu felaketlere Aksaray da eklendi. Sağanak yağmur ilerleyen saatlerde şiddetini artırarak sele neden oldu. Yaşanan olumsuzlukların ardından İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, tarama ve hasar tespit çalışması başlattı. 1 kişi hayatını kaybetti Bazı bölgelerde evlerde su baskınları meydana gelirken 1 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 14 kişi de bu süreçte ekiplerin mücadelesi ile kurtarıldı. Asel bebek aranıyor Selde 3 aylık Asel Balcan'ın ise kaybolduğu ve çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olayın yaşandığı yola paralel akan kanal boyunca arama çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ve jandarma ekiplerine, Antalya AFAD'dan gelen 15 kişilik dalgıç ekibi de katıldı. Aramanın yapıldığı kanalda 70 kişiden oluşan ekip, "sondalama" yöntemiyle Asel bebeği arıyor. Öte yandan bebeğin annesi Hayriye Balcan'ın hastaneden bu sabah taburcu edildiği öğrenildi. Yollar yarıldı, araçlar hasar aldı Bu sabah saatlerinde de çalışmalar devam ederken, selin bölgeye verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Yolların yarıldığı görülürken, Melendiz Çayı'na sürüklenen çok sayıda aracın da hasar aldığı tespit edildi. Kentteki son durum havadan görüntülendi.

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