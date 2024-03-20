Aksaray'da tehlike anı: Tamire gelen tablet bomba gibi patladı Tamire getirilen tablet, işletme sahibinin başka bir cihazı tamir ettiği anda bomba gibi patlayarak alev alırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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DHA

Aksaray'da panik dolu anlar yaşandı...

Dün saat 10.00 sıralarında bir telefon tamircisine getirilen tablet, iş yeri sahibi Çağrı Kentli çalışanıyla cep telefonu tamir ettiği sırada patladı.

Patlamanın etkisiyle alev alan tablet, iş yerindekileri korkuttu.

O anlar kamerada

Alevler bir süre sonra kendiliğinden sönerken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"El bombası gibi patladı"

Olay anını anlatan Kentli, “Dün sabah saat 10.00 sıralarında elimize tamir için bir tablet geldi. Bataryası şişmişti ve kapağı açılmadığı için ekran ısıtıcı cihazına aldık. Isıtıcımıza koyduk, ortalama 10 dakika içinde şişen batarya el bombası gibi patladı. Başta ne olduğunu anlayamadık, korkuyla ne yapacağımızı şaşırdık. Şişen bataryanız varsa, en kısa zamanda bir teknik servise gidip tamir ettirin. O şekilde kullanmayın. Kullanılırsa, el bombası gibi patlayıp büyük zarara sebebiyet verebilir. Bu bataryanın cebinizde patladığını düşünürseniz, ciddi yaralanmalara neden olabilir. 6 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce de bu tür olaylar başımıza gelmişti fakat bu kadar şiddetlisine ilk kez rastlıyoruz. Bir anda alev aldı, iş yerinde olmasak dükkanımızın yanma ihtimali bile olabilirdi. Alev alınca, patlayan tableti bir anda refleks olarak aşağı çektim, sonrasında kendiliğinden söndü. Çok şükür herhangi bir can veya mal kaybı yaşamadık sadece tablet yandı.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)