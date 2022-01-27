Aksaray’da vatandaşların yardımına jandarma koştu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirde kapanan köy yollarında mahsur kalan ve hasta olan vatandaşların tüm eksiklikleri, jandarma tarafından gideriliyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan ve Aksaray’da da günlerdir etkili olan kar yağışı, belde ve köylerde vatandaşların zor anlar geçirmesine neden oldu.

Jandarma ekipleri; hastaneye-eczaneye gidemeyen, araçta mahsur kalan, kömürü bitenlere ve yolda kalan ambulanslara destek olarak köy köy geziyor.

DESTEKLERİ GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan özel ekip, sadece yardıma muhtaç olan vatandaşlara hizmet veriyor. Ambulansların giriş yapamadığı yerlerde jandarma ekipleri, hasta ile ambulansı buluşturuyor. Evden çıkamayan birçok vatandaş ise yine jandarmanın desteğiyle ihtiyaçlarını gideriyor.

Aksaray’da jandarma karda mahsur kalan vatandaşların yardımına koştu