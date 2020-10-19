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    Aksaray'da yaşlı kadına çarpan sürücünün pişkinliği pes dedirtti

    Aksaray’da yaya geçidinde yaşlı kadına çarpan sürücü kazanın ardından polis ekiplerinin yanında kendisine kızan yaşlı teyzeye “Biraz düzgün konuşsana sen” diye azarladı.
    • İHA
    • 19.10.2020 - 14:36
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    Aksaray'da yaşlı kadına çarpan sürücünün pişkinliği pes dedirtti

    Aksaray'da Minarecik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 68 AAP 295 plakalı otomobili ile seyreden Yusuf A. (26), yaya geçidinden geçmek isteyen 65 yaşındaki İlhan Y. isimli yaşlı kadına çarptı.

    Kaza sonrası hafif yaralanan kadın yola düşerken çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, 112 acil yardım ekipleri de yaşlı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

    YAŞLI KADINA HEM ÇARPTI, HEM DE YETMEZMİŞ GİBİ BİR DE AZARLADI

    Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında kendine çarpan sürücüye kızarken, sinirlenen sürücü yaşlı kadının yanına yaklaşarak “Biraz düzgün konuşsana sen” diye azarladı.

    Sürücü polis memuru tarafından oradan uzaklaştırılırken, yaralı kadın Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Aksaray da yaşlı kadına çarpan sürücünün pişkinliği pes dedirtti #1

    Aksaray da yaşlı kadına çarpan sürücünün pişkinliği pes dedirtti #2

    Aksaray da yaşlı kadına çarpan sürücünün pişkinliği pes dedirtti #3

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