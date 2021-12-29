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    Aksaray'daki dayakçı öğretmen görevden alındı

    Aksaray'daki dayakçı öğretmen görevden alındı

    Okul koridoruna çıkarttığı öğrencisini tekme tokat döven öğretmen Ali Rıza Y.'nin, görevine son verildi.
    • AA
    • 29.12.2021 - 10:13
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:13
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    Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., geçtiğimiz günlerde şiddet görüntüleriyle gündeme gelmişti.

    T.K. isimli öğrencisini dersin ortasında sınıftan çıkaran Ali Rıza Y., koridorun ortasında çocuğu darbetmişti.

    Şiddet yanlısı öğretmen olay sonrası büyük tepki toplarken, olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.

    Soruşturma kapsamında hazırlanan dosya ise dün Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) gönderilmişti.

    MESLEĞİNE SON VERİLDİ

    Bakanlık müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunda, öğrenciye şiddet uygulayan öğretmen meslekten alındı.

    Bu kararla Ali Rıza Y., artık öğretmen olarak görev yapamayacak.

    Aksaray'da öğrencisini tekme tokat dövüp boğazını sıktı

    Aksaray daki dayakçı öğretmen görevden alındı #1

    Aksaray daki dayakçı öğretmen görevden alındı #2

    Aksaray daki dayakçı öğretmen görevden alındı #3

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