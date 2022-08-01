Petrol
103.52
-0.43%
Euro
18.3892
0.37%
Dolar
17.9488
0.20%
Altın
1.017
-0.04%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
417.368
-2.00%
BTXN Coin
10.10
2.12%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Aksaray'daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor

    Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Hamit Karakaya, işini yaparken müzik ve dansa olan tutkusunu da içine katıyor. Karakaya, "Beni gören mutlu oluyor" dedi.
    • 01.08.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aksaray'daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor

    Aksaray Belediyesi temizlik işçilerinden Hamit Karakaya, işini severek yapıyor.

    Hamit Karakaya, işini yaparken müzik ve dansa olan tutkusunu da içine katıyor.

    Kent merkezinde dans ederek çalıştığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gören Karakaya, işini eğlenceli hale getirmeye çalıştığını söyledi.

    Müzik hayatında önemli bir noktada

    AA'nın haberine göre; stresten uzak kalmak için dans ettiğini ve müziğin hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirten Karakaya, iş arkadaşlarına da müzikle çalışma tavsiyesinde bulunarak, şöyle devam etti:

    "Ekmeğimi, helal lokmamı evime götürürüm"

    "Müzik, heyecan ve neşe veriyor. Sinir, stres kalmıyor. Ayrıca işimi hızlandırıyor. Kimseyi kırmadan, incitmeden işimi tertemiz yaparım. Ekmeğimi, helal lokmamı evime götürürüm.

    "Beni gören mutlu oluyor"

    Kimseden şikayet gelmeyecek şekilde müziğimi dinler, hem oynarım hem de çalışırım. İş arkadaşlarım da heyecanlanıyor. Beni gören mutlu oluyor, balkonlarda çocuklar el sallıyor. Mahallelerde, 'Oynayan adam geldi' diyorlar."

    Aksaray'daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor

    Aksaray daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor #1

    "Güle oynaya evime gidiyorum"

    Stresten uzak durmak için hayatı eğlenceli hale getirmenin önemine dikkati çeken Hamit Karakaya, "Neşeni bulmak istiyorsan işine müzikle devam edeceksin. Açacaksın oyun havanı, süpüreceksin sokağını.

    Müzik beni dış dünyaya kapatıyor ve kimseyi duymuyorum. Tertemiz işimi yapıyorum. Akşam olduğu zaman güle oynaya evime gidiyorum." diye konuştu.

    Aksaray daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor #2

    Aksaray daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor #3

    Aksaray daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor #4

    Aksaray daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor #5

    Aksaray daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor #6

    Aksaray daki temizlik işçisi, dans ederek işini yapıyor #7


    İlginizi Çekebilir

    Alexander Sörloth'tan Fenerbahçeli taraftara yanıt
    Diğer spor haberleri

    Alexander Sörloth'tan Fenerbahçeli taraftara yanıt

    Böbrek yetmezliğini gösteren 7 belirti
    Sağlık

    Böbrek yetmezliğini gösteren 7 belirti

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Görüş Bildir