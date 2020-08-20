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    Aksaraylı esnaf, Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etti

    Aksaraylı esnaf, Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da yaptığı esnaf ziyaretlerinde gelen, "Sizi Cumhur İttifakı'nda görmek istiyoruz" isteği üzerine, "Önce özür dilensin, yok öyle" yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2020 - 21:56
    • Güncelleme : 20.08.2020 - 21:56
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    Aksaraylı esnaf, Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etti

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'ın Eskil ilçesinde esnafları ziyaret etti.

    Ziyaretleri sırasında Aksaraylı bir esnaf, Meral Akşener'e "Sizi Cumhur İttifakı'nda görmek istiyoruz" dedi.

    "ÖNCE ÖZÜR DİLESİNLER..."

    Meral Akşener de, esnafın bu isteğine, "Kamil bir biçimde önce özür dilensin, yok öyle..." yanıtını verdi.

    Akşener ile vatandaş arasında zaman zaman tansiyonu yükselen konuşma, kameralara böyle yansıdı.

    Aksaraylı esnaf, Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etti- İZLE

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