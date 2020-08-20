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Aksaraylı esnaf, Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etti

Aksaraylı esnaf, Meral Akşener'i Cumhur İttifakı'na davet etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aksaray'da yaptığı esnaf ziyaretlerinde gelen, "Sizi Cumhur İttifakı'nda görmek istiyoruz" isteği üzerine, "Önce özür dilensin, yok öyle" yanıtını verdi.