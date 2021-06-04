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- Aksaraylı şehit Şahin Sarılmaz’a veda
Aksaraylı şehit Şahin Sarılmaz’a veda
- DHA
- 04.06.2021 - 16:58
Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin düzenlediği roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın (24) cenazesi, Hatay'da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla önce Nevşehir Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesine getirildi.
TÖREN DÜZENLENDİ
3 yıllık uzman çavuş olan Sarsılmaz için beldede tören düzenlendi.
Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, protokol üyeleri, ailesi ve yakınları katıldı.
TABUTUNA SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜLER
Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu şehit babası Şenol Sarılmaz'a taziyede bulundu.
Annesi Birten ile 10 aylık eşi Binnur Sarsılmaz, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü.
YAKINLARI TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI
Birten ve Binnur Sarsılmaz’ı yakınları teselli etmeye çalıştı.
Şehit Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından belde mezarlığındaki şehitliğe toprağa verildi.