Akşener açıkladı: İyi Parti'nin Balıkesir adayı Turhan Çömez oldu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener; İstanbul adayını Buğra Kavuncu, Balıkesir adayını Turhan Çömez, Sincan adayını ise Fatih Koca olarak duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye yerel seçim havasına girdi...

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca hizmet edecek olan belediye başkan adayını belirleyecek.

Bu kapsamda, partilerin büyükşehirlerdeki adayları da netleşmeye başladı.

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayının açıklanmasının ardından ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir açıklama geldi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, başta İstanbul olmak üzere Balıkesir ve Sincan belediye başkan adayını açıkladı.

CHP ile ittifak görüşmelerine kapıyı kapatan Akşener, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göstereceği adayı açıklayacak.

İstanbul: Kavuncu

Akşener, yerel seçimlere ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Buğra Kavuncu olduğunu açıkladı.

Balıkesir'e Turhan Çömez

Balıkesir Belediye Başkan adayını da Turhan Çömez olarak açıklayan Akşener, Sincan Belediye Başkan adayını da Fatih Koca olarak duyurdu.

Eski AK Parti Milletvekili Çömez, İyi Parti’ye katılmış; Çömez’in rozetini de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında takmıştı.