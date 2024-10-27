Akşener Ankara'dan İstanbul'a taşınma kararı aldı

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31 Mart yerel seçimlerinden sonra Ankara'da taşlar yerinden oynadı.

Büyük bir hezimet alan İyi Parti'de de Meral Akşener koltuğu Müsavat Dervişoğlu'na bıraktı.

Siyasette sessizliğe gömülen siyasetçinin uzun süredir Ankara'dan İstanbul'a taşınacağı konuşulurken Akşener bu konudaki kararını verdi.

İSTANBUL'A TAŞINIYOR

Ankara'daki son gününde "Adalet Peşinde" sloganıyla Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen İyi Parti'nin 7. kuruluş yıl dönümü programına katılan Akşener, burada konuştuğu gazetecilere kararını açıkladı.

Akşener yarın Ankara'daki evini kapatarak tamamen İstanbul'a taşınma kararı aldığını söyledi.

KONUŞMA YAPMADI

Diğer yandan törene katılan Akşener'in kürsüye çıkmaması ve konuşma yapmaması dikkat çekti.

Bunun yanı sıra Akşener'in halefi Dervişoğlu ile verdiği sıcak görüntüler de gözlerden kaçmadı.

SARILARAK KUTLADI

Dervişoğlu'nu protokolden dinleyen Akşener, konuşmanın sonunda yeni genel başkanına sarılarak kutladı.

Akşener'e eşi de eşlik etti.