Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ama bunun için Türkiye'nin geleceğiyle oynamayacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Akşener'e, son zamanlarda sıklaştırdığı esnaf gezilerinin Cumhurbaşlanı adaylığı için nabız yoklama mı olduğu, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.

"CUMHURBAŞKANI OLMAYI ÇOK İSTERİM AMA.."

Türkiye'nin nefes almaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Akşener, "Bunlar samimi gezilerim. Elbette aday olmayı çok isterim herkes gibi. Ama daha çok zaman var. Millet İttifakı'nın karşılıklı konuşacağı bir konu. Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin geleceği ile oynamayacağım." ifadelerini kullandı.

Akşener, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini söyledi VİDEO