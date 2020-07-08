Akşener: Güzelim Gelibolu ormanları yandı gitti

İYİ Parti grup toplantısında konuşan Meral Akşener, geçmiş yangınlardan ders alınmadığına dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı.

Sakarya Hendek'te yaşanan patlamanın ardından hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan Meral Akşener, parti olarak olayın takipçisi olduklarını belirtti.

"MÜDAHALE YETERSİZ"

Gelibolu'da meydana gelen yangının ardından yapılan açıklamayı yetersiz bulduğunu dile getiren Akşener, "Yine uçak yok yine müdahale yetersiz. Geçen seneki yangınlardan yine ders almak yok. Yangın söndürme uçaklarını alacak para yok. Allah bunları ıslah etsin. Einstein’ın dediği gibi 'Delilik aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir'." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medyada caydırıcı önlemler alınmasına ilişkin, "Gerekli yasaları çıkaralım. Caydırıcı önlemleri alalım ama ilk adımı şöyle atalım. Sosyal medya üzerinden insanların ailelerine namuslarına her türlü hakareti yapan AKP’nin trolleri için gereğini yapalım. Yani işe samimiyetle başlayalım.Hep bir gizli ajandaları var, olayları bahane edip “Fırsat bu fırsat” diyorlar." ifadelerini kullanan Akşener, "Barolardan rahatsızlar. Kafaya koymuşlar, baroları ayrıştıracak bir yasa getiriyorlar. Ankara Barosu’nun haddi aşan açıklamalarını fırsat bildiler.Kadınlara gıcıklar. Kafaya koymuşlar. Kırk yılda bir iyi bir iş yaptıkları İstanbul Sözleşmesi’nden çekileceklermiş. Nedeni bir LGBTİ yürüyüşü." ifadeleri ile baroları da gündemine taşıdı.

"SUSTURMA ÇABASI"

Gençlerin sosyal medyada kontrol altına alınamadığı için sosyal medyanın yasaklanmaya çalışıldığını öne süren Akşener, "Twitter ne yaptı? Kendilerine ait trol hesapları kapattı. Kendi hesaplarının engellenmesine kızdılar. Bir hafta önce sosyal medyayı öve öve bitiremeyen Sayın Erdoğan, bir hafta sonra “kapatacağız” der miydi? Bu farklı düşünceleri ezerek susturma çabasıdır." cümlelerini kullandı.

"TÜRKİYE EN YÜKSEK ENFLASYONA SAHİP"

İki yılda TL'nin yüzde 50 değer kaybettiğini dile getiren Akşener, "Dolar bugün 6.58’ten işlem görüyor. İki senede TL yüzde 50 değer kaybetmiş. Kişi başı milli gelirimiz 9 bin doların altına düşmüş. Tarım işçilerinin sayısı azalmış. Bir konuyu açıklığa kavuşturayım, bunlar devletin rakamları; İki senelik enflasyon yüzde 30 olmuş.Türkiye kendi sınıfında dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip." dedi.

"EMEKLİLERİN DURUMU ORTADA"

Emeklileri de gündemine taşıyan Akşener, "İşsiz gençlerin, emeklilerin, EYT’lilerin durumu ortada. 148 lira zam ortada. Emeklilere günlük 5 TL zam ortada. Milyonlarca vatandaşı yoksulluk ve açlık sınırında yaşayan bir ülkenin ekonomisi nasıl uçan ekonomi oluyor? Sözüm ona dünya bize hayran, Avrupa bizi kıskanıyor." ifadelerini kullandı.