Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede dikkat çeken ayrıntı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul eden Meral Akşener'in masasında araştırma şirketi ORC'ye ait dosyaların bulunduğu görüldü.

Türk siyaseti son dönemde hareketli günler içerisinde.

Bir tarafta erken seçim tartışmaları bir tarafta ekonomi tartışmaları.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programında olmamasına rağmen sürpriz bir şekilde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.

Cumhur İttifakı'nda bu görüşme yapılırken Millet İttifakı'nın iki lideri de bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

MASADAKİ ANKET

İki lider ve beraberindeki heyetler arasında yapılan görüşmede dikkat çeken bir ayrıntı vardı.

Meral Akşener'in odasında yapılan görüşmede masada araştırma şirketi ORC'ye ait dosyalar vardı.

ORC'NİN YAPTIĞI SON ARAŞTIRMA

ORC'nin yaptığı son siyasi araştırmada şu sonuçlar ortaya çıkmıştı:

AK PARTİ: 31,3

CHP: 26

İYİ PARTİ: 14,1

MHP: 9,8

HDP: 8

DEVA: 5,1

GELECEK: 2,4

SAADET: 1,1

DİĞER: 2,2