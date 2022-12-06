Akşener ve Davutoğlu Hüseyin Örs’ün sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı

Meral Akşener ve Ahmet Davutoğlu, TBMM'deki kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri gerilimli bir hava içinde devam ediyor.

Bugün çıkan kavgada İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs kafasından yaralanarak hastanede tedavi altına alındı.

Akşener ve Davutoğlu hastaneye gitti

AA'nın haberine göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, tedavisi süren Örs'ün sağlık durumuna ilişkin hastaneye gelerek bilgi aldı.

Akşener, hastaneden açıklama yapmadan ayrılırken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son dönemde artan şiddet olaylarının Meclise yansıdığını belirterek, zaman zaman tansiyonun yükselebileceğini ama bunun fiili bir saldırıya dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

"İnsani gerekçelerle özür dilemesi gerekir"

Örs'ün ciddi bir hayati tehlike atlattığını aktaran Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Şu anda durumu daha iyi, kendisine müdahale yapılmış ancak bir müddet daha gözetim altında kalacak. Kalp pilinin durması ile çok büyük hayati risk geçirmiş. Her şeyden önce olaya sebep olan milletvekilinin en azından insani gerekçelerle özür dilemesi gerekir. Ümit ederim ki ilgili yetkililer gerekli dersi çıkarırlar. Tekrar Meral Akşener'e, İYİ Partililere ve Trabzonlulara geçmiş olsun."