Akşener'in partisinde ipin ucu fena kaçtı: İyi Partili isimlerin özel jette 'viski' keyfi! Peş peşe istifaların yaşandığı ve son olarak yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı İyi Parti'yi karıştıracak bir video servis edildi. Videoda; İyi Parti’de işine son verilen basın danışmanı Murat İde ile Ümit Dikbayır’ın hedefindeki Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar’ın özel jette partililerle viski içtiği görüntüler yer aldı.

ensonhaber.com

CHP'den aldığı milletvekilleriyle ve büyük umutlarla koalisyon yaparak seçimlere giren İyi Parti, karışmaya devam ediyor.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan büyük yenilgilerin ardından partide bir istifa furyası başladı.

Bu istifa furyalarının ardı arkası kesilmezken, son olarak gündeme yolsuzluk iddiaları girdi.

Partinin eski mali işlerden sorumlu genel başkanı ve aynı zamanda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in öz yeğeni Ümit Dikbayır, parti içindeki yolsuzlukları ifşa etti.

Partinin kasasından 132 milyon doların buharlaştığını söyleyen Dikbayır'ın ifadeleri oldukça sert...

"Esma Bekar" detayı

Yıllarca partinin kasasının başında olan Dikbayır, İyi Parti Mali İşler Başkanı Sedat Aksakallı'nın iş adamlarından para toplayarak partiye getirdiğini, ancak bu paraların resmi olarak parti hesabına geçirilmediği, kayıt dışı olarak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve eşine verildiğini de iddia etti.

Dikbayır, iddiasında şu ifadeleri kullandı;

Ben Sedat Aksakallı’ya dedim ki benim belediyelerle işim yok, olamaz, uğraşmam da varsa çıkarın ortaya ben gereğini yapayım. Yine söylüyorum benim, ailemin, sülalemin bir kuruşluk işini, ticari ilişkisini çıkarsınlar belediyelerle ben bugün milletvekilliğinden istifa edeceğim.



Sonra dedi ki 'Ben de iş adamlarından para topluyorum getiriyorum, bunda bir şey yok’ dedi. Nasıl yani ben bu partinin mali işler başkanıyım senden bana para gelmedi dedim. 'Ben Esma Hanım'a, Esma Hanım'ın kocasına verdim' dedi.

Özel jette viski keyfi

Dikbayır'ın iddialarının ardından CHP'ye yakınlığı ile bilinen "23 Derece" isimli sosyal medya hesabı, İyi Partililerin özel jetteki görüntülerini ifşa etti.

Paylaşılan görüntülerde; İyi Parti’de işine son verilen basın danışmanı Murat İde ile Ümit Dikbayır’ın hedefindeki Akşener’in özel kalem müdürü Esma Bekar’ın, özel jette partililerle viski içtiği anlar yer aldı.

Bu görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından 23 Derece isimli sosyal medya hesabı, videoyu sildi.

FETÖ soruşturması kapsamında ihraç!

Dikbayır'ın iş adamlarından toplanılarak partiye getirildiğini öne sürdüğü paraları kayıt dışı olarak teslim alan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar'la ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Akşener'in MHP'de milletvekilliği yaptığı dönemden bu yana yanında olan Esma Bekar'ın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında TBMM'deki görevinden ihraç edildiği ortaya çıktı.

Bekar'ın, 6 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 672 sayılı KHK ile TBMM'den ihraç edilen 41 kişi arasında olduğu tespit edildi.

İhraç sonrası Bekar'a sahip çıkan Akşener ise “Bekâr, 20 yıllık memur ve muhteşem bir ülkücüdür.” açıklamasında bulunmuştu.