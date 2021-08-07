Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mühendis ve teknisyenlerinin ürettiği 'Aksungur İHA’, sahada 1000 uçuş saatine ulaştı. Bu saat dilimi, 2021 yılı ikinci çeyreğindeki süreyi kapsadı.

Silahlı ve silahsız gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran 'Aksungur', sahada görev yapmaya devam ediyor.

ANKA platformundan yola çıkarak 18 ayda geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesi olan 'Aksungur İHA', sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

SAHADAKİ UÇUŞU 1000 SAATE ULAŞTI

İlk uçuşunu 2019 yılında yapan 'Aksungur'; bugüne kadar 3 farklı EOIR kamera, 2 farklı SATCOM, 500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 entegre edildi.

Bu çalışmalara ek olarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayan 'Aksungur’un sahadaki uçuşu 1000 saate ulaştı.

Aksungur 1000 uçuş saatine ulaştı VİDEO

“DAHA NİCE BİNLERCE SAATLERE”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımı tekrar paylaşarak, "Gökyüzündeki neferlerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Vatan görevinde daha nice binlerce saatlere" dedi.