AKSUNGUR İHA, 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi: 41 kere maşallah... Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), milli motor TEI-PD170 ile 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi. Duyuru “41 kere maşallah” notuyla yapıldı.

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ensonhaber.com

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı sıfıra indirme parolasıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, ürettikleri yerli ve milli ürünlerle göz dolduruyor.

Daha önce Bayraktar TB3'ün başarılı test uçuşları peş peşe müjdelenirken AKSUNGUR'dan da sevindirici haber geldi.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen AKSUNGUR İHA bir ilki daha başardı.

41 saatlik uçuş gerçekleştirildi: 41 kere maşallah...

AKSUNGUR İHA bu sefer de TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen milli motor TEI-PD170 41 saatlik uçuş gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin TUSAŞ’ın sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

“41 kere maşallah” etiketiyle yapılan paylaşımda AKSUNGUR İHA’nın 41 saatlik uçuşundan kesitlere yer verildi.

Daha önce 35 saat uçmuştu

Bilindiği üzere AKSUNGUR, geçtiğimiz aylarda yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaşarak büyük bir başarı elde etmişti.

Ayrıca TEI-PD170 ile havalanan AKSUNGUR 35 saatlik uçuşla rekor kırmıştı.

Mehmetçik'in gücüne güç katıyor

Öte yandan AKSUNGUR Mehmetçik'in gücüne güç katarken baz istasyonu görevi de görüyor.

İstihbarat çalışmalarına büyük katkı sağlayan AKSUNGUR, silah sistemleri ve hassas sensörler ile çok yönlü şekilde kullanılabiliyor.

Yangın, afet ve deprem gibi durumlarda baz istasyonu hizmeti veriyor

Yangın, deprem gibi afet durumlarında havadan baz istasyonu hizmeti verebiliyor.

Hassas görüş kabiliyeti ile denizlerde de mavi vatanın savunmasında görev alıyor.

AKSUNGUR, düşman denizaltılarının tespitini de yapabiliyor.

AKSUNGUR İHA'nın özellikleri

Kapasite: 1.653 lb (750 kg) yük

Uzunluk: 12 m (39 ft 4 in)

Kanat açıklığı: 24 m (78 ft 9 in)

Yükseklik: 3 m (9 ft 10 in)

Boş ağırlık: 1.800 kg (3.968 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 3.300 kg (7.275 lb)

Güç kaynağı: 2 × TEI PD170 dört silindirli sıvı soğutmalı turbo şarjlı boksör tipi piston motor, her biri 130-160 kW (170-220 hp)

Pervaneler: 3 bıçaklı sabit hızlı itici pervane

Performans

Seyir sürati: 250 km/sa (160 mph, 130 kn)

Menzil: 6.500 km (4.000 mi, 3.500 nmi)

Dayanıklılık: 60 saat[17]

Azami irtifa: 12.192 m (40.000 ft)