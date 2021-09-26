Aksungur TİHA, TEKNOFEST'teki uçuşlarının tamamını otonom olarak gerçekleştirdi

TEKNOFEST'e yerli ve milli uçaklar damga vururken, Aksungur TİHA uçuşlarının hepsini otonom olarak gerçekleştirdi. Son gününde gösteriler nefes kesen anlara sahne olurken, kalabalık 2 katına çıktı.

Atatürk Havalimanında düzenlenen ve bu sene 4. kez yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün son buluyor.

Gençlere icatlarını gösterme ve ödül kazanma fırsatı veren TEKNOFEST, son gününde yine nefes kesen anlara sahne oldu.

Türk Yıldızları seyrine doyulmaz bir gösteriye sahne olurken, sosyal medya ise TEKNOFEST'te yapılan gösteri uçuşlarını konuştu.

TEKNOFEST'te Akıncı, Gökbey, Hürkuş, Atak birlikte havalanırken, gelen ziyaretçiler ise uçakların hepsini görme şansı elde etti.

TEKNOFEST'TEN GERİYE NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER KALDI

Akıncı TİHA TEKNOFEST boyunca gerçekleştirdiği uçuşların tamamını otonom olarak gerçekleştirdi.

O anlar çekilen karelere yansırken, Twitter üzerinde #TEKNOFEST2021 etiketi binlerce yorum aldı.