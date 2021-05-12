Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'den ortak bir Arap duruşu çağrısı

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail ordusunun Filistinli Müslümanlara karşı gerçekleştirdiği insanlık suçunu durdurmaya yönelik ortak bir Arap duruşu çağrısını yaptı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinli Müslümanlara yönelik gerçekleştirdiği saldırı şiddetini artırmaya devam ediyor.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinli Müslümanlara karşı işlediği suçların durdurulması için ortak bir Arap duruşu sergilenmesi çağrısında bulundu.

''BİRLEŞİK BİR ARAP TAVRINA İHTİYAÇ DUYUYORUZ''

Twitter hesabından açıklama yapan Al Sani, "İsrail işgalinin mukaddesata karşı alçakça ihlallerinin ve Filistinlilerin haklarına yapılan tecavüzlerin durdurulması için birleşik bir Arap tavrının netleşmesine büyük bir ihtiyaç duyuyoruz." ifadelerini kullandı.