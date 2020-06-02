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    Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

    İnfaz düzenlemesi yasasından faydalanarak cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 16:05
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    Alaattin Çakıcı, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

    Af yasası kapsamıyla tahliye edilen Alaatin Çakıcı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü.

    Çakıcı, ziyaretini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    ÇAKICI'DAN BAHÇELİ'YE SÜRPRİZ ZİYARET

    Alaattin Çakıcı paylaşımını, "Türk dünyasının ve Türk milletinin yaşayan efsanevi lideri, mensup olduğum camianın genel başkanı değerli ağabeyimi genel merkezimizde ziyaret ettim. Kendilerine ve Türk milletine saygılarımla arz ederim." notuyla yaptı.

    Öte yandan Alaattin Çakıcı, 16 Nisan'da Ankara Sincan Cezaevi’nden tahliye edilmişti.

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