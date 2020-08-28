Alaattin Çakıcı: Türk iş adamlarının malını gasbedenleri yazın

Cezaevinden geçtiğimiz aylarda tahliye olan Alaattin Çakıcı, kendisi hakkında yazılan gazete haberine tepki olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Alattin Çakıcı geçtiğimiz aylarda cezaevinden tahliye olmuştu. Bugün kendisiyle alakalı Avrupa isimli gazete haberine tepki olarak Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Çakıcı yapıtığı paylaşımda, "1- Kamuoyuna saygılarımla, 28.08.2020 tarihli bugün yayınlanan AVRUPA isimli bir gazetede çıkan Alaattin ÇAKICI kıbrısta CRATOS’u satın aldı yönünde ki haber yalan bir haberdir. Cezaevinden çıktığımdan şu zamana kadar ne bir yer satın aldım, ne de bir yer sattım.

"BU TİP HABERLERİN HEPSİ KÜLLİYEN YALANDIR"

2-İkamet ettiğim Bodrum ve İstanbul da toplumda bu tip haberler çıkmaktadır. Bu tip haberlerin hepsi külliyen yalandır.Türkiye artık eski Türkiye değildir,

3- Devletimiz kimin ne yapıp, yapmadığını bu tip haberleri yapıp basına servis eden kişilerden milyonlarca kere daha fazla bilgi sahibidir ve devlet kimin ne yapıp yapmadığını daha iyi bilir. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim." ifadelerinde bulundu

"TÜRK İŞ ADAMLARININ MALINI GASP EDEN VATAN HAİNLERİNİN HABERİNİ NEDEN YAZMIYORSUNUZ"

Ayrıca 4. Not başlığıyla yaptığı paylaşımda Çakıcı, "Ermeni diasporasının ve Kolombiya mafyasının parasını Türkiye’de kullanıp, borçlu iş adamlarının malını gasp eden vatan hainlerini,feto ve pkk’nın parasını çalıştıran, sözde iş adamlarının namussuzluklarını bu haberi yapan gazete ve diğer gazeteler neden gündeme getirmiyor" ifadelerinde bulundu.