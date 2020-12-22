Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu soruşturmasıyla ilgili ifade verdi

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamaları nedeniyle, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlatmıştı.

Alaattin Çakıcı da bugün soruşturmayla ilgili yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun suç duyurusuyla ilgili olarak ifade verdiğini duyurdu.

ALAATTİN ÇAKICI İFADESİNİ VERDİ

Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleriyle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Cumhuriyet baş savcılığının Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili açmış olduğu dosyada ifademi verdim, artık birileri ne sayın devlet başkanımıza ne de sayın Bahçeli'ye, Alaattin ÇAKICI'yı neden koruyorsunuz diye, malum kişilerin gereksiz gündem yapmalarına gerek kalmamıştır. Artık yargı bu dava ile ilgili soruşturmasını başlatmış, ifadem alınmıştır. kamuoyuna saygılarımla arz ederim."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay partisinin grup toplantısında AK Parti'nin yargı reformunu eleştirirken, “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp, düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” ifadelerini kullanmıştı.

Nisan ayında infaz düzenlemesiyle tahliye olan Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarının ardından Kılıçdaroğlu'na ithafen bir mektup yayınlamıştı.

Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na ithafen yayınladığı mektupta "Fasulye çubuğu ile seni tanıştırırım.", "Vatan hainleri ile Devlet Bahçeli'yi aynı potaya koyarsan, hayatının en büyük hatasını yaparsın." demişti.

Bunun ardından Kılıçdaroğlu da "Çakalların olduğu yerde bize kimse bir şey söyleyemez." açıklamasında bulunarak Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.