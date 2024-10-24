Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye makamında ziyaret

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Ankara'da dikkat çeken görüşme...

2020 yılında cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ara ara MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştüğü biliniyordu.

ÇAKICI'DAN BAHÇELİ'YE ZİYARET

İki isim bugün de Ankara'da bir araya geldi.

Bahçeli'nin teröristbaşı Öcalan hakkında söylediği 'Silah bırakırlarsa barış için gelsin TBMM'de konuşsun' sözleri günlerdir konuşuluyor.

ÖCALAN ÇIKIŞININ ARDINDAN GELDİ

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyaretinin MHP liderinin Öcalan çıkışının üstüne gelmesi de görüşmenin önemini daha da artırdı.

MHP'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli ziyaretinin bu gündem içerisinde olması dikkat çekerken, MHP'nin resmi yayın organlarından açıklama yapılması bekleniyor.

SAMİMİ AĞIRLAMA

Alaattin Çakıcı'nın Bahçeli'yi ziyareti sırasında kamuoyuna yansıyan fotoğrafta iki ismin samimi tavırları dikkat çekti.

KOLUNA GİRDİ

Devlet Bahçeli'nin kendisini ziyaret eden Alaattin Çakıcı'nın koluna girdiği ve gülümseyerek konuştukları anlar kameralar yansıdı.

YILMAZ, ÇAKICI'NIN YANINDA YER ALDI

Çakıcı’nın MHP ziyareti sırasında yanında yer alan bir isim de gündem oldu.

Selahattin Yılmaz, fotoğrafta Çakıcı’nın hemen sağ tarafında yer aldı.