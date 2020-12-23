Alaattin Çakıcı'nın savcılıktaki ifadesi: Tehdit değil, ikaz mahiyetiyle söyledim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açılan Alaattin Çakıcı'nın verdiği ifade ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında, savcılık soruşturma başlatmıştı.

Çakıcı, dün soruşturmayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun suç duyurusuyla ilgili ifade vermeye gittiğini söylemişti.

ALAATTİN ÇAKICI'NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise Alaattin Çakıcı'nın Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifade ortaya çıktı.

Alaattin Çakıcı, verdiği ifadede Kılıçdaroğlu'na yönelik cümlelerin tehdit amaçlı değil, ikaz mahiyetinde olduğunu ifade etti.

"Bu hakaretlerine devam edersen seni bakla odunuyla tanıştıracağım." cümlesini, devlete şikayet amacıyla söylediğini belirten Çakıcı, yine açıklamasında geçen "Sert odun" ifadesini de 'adalet' anlamında kullandığını belirtti.

"AMACIM, SENİ DEVLETE ŞİKAYET EDERİM DEMEKTİ"

Alaattin Çakıcı'nın ifadesi ise şu şekilde:

“Tehdit değil, ikaz mahiyetiyle, 'Bu hakaretlerine devam edersen seni bakla odunuyla tanıştıracağım' cümlesini kullandım. Ama amacım, 'seni devlete şikayet ederim.' Devletin yasalarıyla karşılaştırmaktır. Yani çok sert odun cümlesini kullandım. Adalet anlamında kullandım. Sert odun kırılmaz. Bu anlamda söyledim.”