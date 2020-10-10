Alaattin Çakıcı'ya 17 yıl hapis cezası

Alaattin Çakıcı, üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan yeğeniyle ilgili davada, 'tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl hapis cezasında çarptırıldı.

Nisan ayında yeni infaz düzenlemesi kapsamında cezaevinden çıkan Alaattin Çakıcı’nın üç yıl önce silahlı saldırıya uğrayan yeğeni Adem Çakıcı’nın silahla yaralanmasına ilişkin görülen davasında karar çıktı.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 Eylül tarihinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Feramuz Çalışkan, Yavuzhan Çelik, Ahmet Hakkı Bilici ve Yılmaz Kayadibi ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı.

Tutanağa, tutuksuz sanık Alaattin Çakıcı’nın SEGBİS sistemi ile ifadesinin alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazıldığı, Çakıcı’nın, Bodrum Devlet Hastanesi’nde alınan sağlık raporunu gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği yazıldı.

MAHKEME SAĞLIK RAPORUNU KABUL ETMEDİ

Mahkeme, “Sanık Alaattin Çakıcı’nın başka suçtan hükümlü olduğu tarihten itibaren savunma yapmadığı, son olarak sürekli sağlık durumunu bildiren rapor göndermesinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğundan mazeretinin reddine” cümlelerini tutanağa yazdı.

17 YIL HAPİS CEZASI

Sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Son savunmalardan sonra mahkeme karar için ara verdi.

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Alaattin Çakıcı’ya yeğeni Adem Çakıcı’yı tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası verdi.

CEZAEVİNE GİREBİLECEK

Dosyanın İstinaf Mahkemesine taşınmasının ardından eğer Alaattin Çakıcı'nın cezası onanırsa, taraflar dosyayı Yargıtay'a taşıyabilecek. Yargıtay'ın da kararı onaması halinde karar kesinleşecek. 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Çakıcı yeniden cezaevine girebilecek.