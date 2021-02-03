Alaattin Çakıcı'ya, Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaretten iddianame hazırlandı

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında söylemleri ardından Alaattin Çakıcı hakkında “Kamu görevlisi karşı görevinden dolayı alenen hakaret ve tehdit“ suçlamasından iddianame hazırlandı.

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ithafen bir mektup yayınlamıştı.

Mektubun ardından tehdit edildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alattin Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI AÇIKLADI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Çakıcı hakkında, kamu görevlisine hakaret ve tehdit suçlamalarıyla iddianame hazırlandı.

Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Çakıcı'nın, CHP liderine yönelik olarak, sosyal medya üzerinden paylaştığı mektuptaki ifadeleri yer aldı.

'TEHDİT' VE 'HAKARET' VURGUSU

İddianamede Çakıcı'nın bu sözler ile Kılıçdaroğlu'nu 'tehdit' ve 'hakaret' ettiği vurgulandı.