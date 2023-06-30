Alaçatı nüfusu bayramda 1 milyonu aştı Tatilcilerin uğrak noktası olarak tercih edilen Alaçatı Çarşısı, gündüz saatlerinde bile sıcak havaya rağmen dolup taştı. Bölgenin nüfusu rekor seviyelere ulaştı.

İHA

Kurban Bayramı'nın son gününde tatil bölgelerinde yoğunluk devam ediyor.

Türkiye’nin gözde tatil bölgelerinden İzmir’in Çeşme ilçesi.

Berrak denizi, taş evleri, damla sakızı dondurması ve çeşitli otlardan yapılan lezzetli yemekleriyle meşhur olan tatil bölgelerinden Alaçatı, bu yıl da tatilcilerin mekanı oldu.

Geçmiş yıllarda yılın her günü rüzgarlı olması sebebiyle genellikle sörfçülerin gözde bölgesi olan Alaçatı, artık tatil sezonunda en çok tercih edilen bölge konumunda.

Yerli turist yoğunluğu oluşuyor

Çeşme’nin en güzel mahallelerinden olan Alaçatı’daki butik otellerde konaklayarak tatil yapanların yanı sıra İzmir’den günü birlik olarak gelen vatandaşlar da yoğunluk oluşturuyor.

İzmirliler günü birlik geliyor

Burdur’dan İzmir’e gelen misafirlerini bir günlüğüne Alaçatı’ya getirdiklerini belirten Makbule Alançay, “Daha önce Alaçatı’ya bir kez gelmiştim. Bu kez de misafirlerimizi getirmek istedim. Birazdan plajları da gezeceğiz” dedi.

Makbule Alançay'ın oğlu Umut Alançay, "Daha önce Karaburun’a gitmiştim ama Alaçatı’ya ilk kez geliyorum. Buranın ortamı, insanları çok hoş. Ben en çok çarşısını ve yel değirmenlerini beğendim. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim." diye konuştu.

Alançay Ailesi’nin misafiri İlknur İpek ise "Alaçatı güzel, gezilecek bir yer. Ben en çok yel değirmenlerinin beğendim. Daha gezmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Fiyatlar pahalı ama bizim yaptığımız tamamen gösteriş"

İstanbul’dan Çeşme Alaçatı’ya gelen Nalan Tufan isimli vatandaş ise Alaçatı’ya gelme sebebini ilginç bir biçimde özetledi.

Tufan, şöyle konuştu:

Ben tamamen herkes Alaçatı’ya geliyor diye gelmiş olmak için geldim. Fotoğraf çekip sosyal medyada ‘Alaçatı sokaklarındayız’ diye etiketleme yapalım diye geldik. Sosyete burada boy gösteriyor.



Biz de boy gösterelim dedik. Fiyatlar pahalı ama bizim yaptığımız tamamen gösteriş. Birazdan çocuklarla fotoğraf çektireceğiz.



Alaçatı’dan bugün takı alacağım, en çok takılarını beğeniyorum. Çocuklarım da en çok dondurmalarını beğeniyor. Biraz dolaşacağız. Piyasaya bakıp çıkacağız.

"Alaçatı bir kültür"

Kerem Karaman isimli tatilci “Fethiye, Bodrum, Kaş’a gidip sonra da Alaçatı’ya geldik. Gezerek bayramda keyifli vakit geçiriyoruz” derken, arkadaşı Alparslan Bozkurt da “Alaçatı’yı çok beğendim. Ortamı diğer tatil bölgelerinden daha farklı. İnsanları da çok güzel” dedi.

Şehir dışından gelen kızı ve damadını Alaçatı’da gezdiren İzmirli Zeynep ve Dilaver Taş çifti ise Alaçatı’yı çok sevdiklerini söyledi. Zeynep Taş, “Ege’nin incisi Çeşme ve Alaçatı’dır. Alaçatı otantik bir yer. Burada sadece deniz yok, Alaçatı bir kültür. Taş evleri ve yemekleri ile her kesime hitap ediyor.” diye konuştu.

Nüfusu 1 milyonu aştı

Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan Çeşme ilçesi, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte 1 milyonu aşkın nüfusa dayandı.

Çeşme'nin sahilleri tatilcilerin akınına uğradı, oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı.

Özellikle günü birlik tatilciler, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştururken, emniyet ekipleri de sıklıkla denetimlerini sürdürüyor.