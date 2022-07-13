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    Alaçatı'da çıkan yangına müdahale ediliyor

    İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı mahallede makilik alanda çıkan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 15 arozöz, 4 dozerle müdahale edildiği belirtildi.
    • 13.07.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 15:47
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    Alaçatı'da çıkan yangına müdahale ediliyor

    İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde yangın çıktı.

    Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda devam eden yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

    Öte yandan çevredeki vatandaşlar çıkan yangını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildiridi.

    Havadan ve karadan müdahale ediliyor

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arozöz, 4 dozerle birlikte yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandığı ifade edildi.

    Ayrıca bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderildiği belirtildi.

    Çalışmalar devam ediyor

    AA'nın haberine göre; ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

    Alaçatı'da çıkan yangına müdahale ediliyor VİDEO

    Alaçatı da çıkan yangına müdahale ediliyor #1

    Alaçatı da çıkan yangına müdahale ediliyor #2

    Alaçatı da çıkan yangına müdahale ediliyor #3

    Alaçatı da çıkan yangına müdahale ediliyor #4

    Alaçatı da çıkan yangına müdahale ediliyor #5


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