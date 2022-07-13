İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı mahallede makilik alanda çıkan yangına 2 uçak, 4 helikopter, 15 arozöz, 4 dozerle müdahale edildiği belirtildi.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde yangın çıktı.

Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda devam eden yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediği belirtildi.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar çıkan yangını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildiridi.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 4 helikopter, 15 arozöz, 4 dozerle birlikte yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandığı ifade edildi.

Ayrıca bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderildiği belirtildi.

Çalışmalar devam ediyor

AA'nın haberine göre; ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

Alaçatı'da çıkan yangına müdahale ediliyor VİDEO

