Alaçatı'da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü

Çıkan kavgada Alpay Kalyon'u bıçaklayarak öldüren gece kulübü çalışanlarının çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün 33 yaşındaki Alpay Kalyon isimli kişi, İzmir’in Çeşme ilçesinde bir gece kulübüne gitti.



Alaçatı’ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında tartışma çıktı.

Oto aksesuar ve seramik kaplama işi yapan Kalyon ile mekan çıkışında vale olduğu belirlenen O.D. arasında çıkan tartışmanın, bir kadının darbedilmesi üzerine çıktığı belirtildi.

GECE KULÜBÜ ÇALIŞANLARI, MÜŞTERİ OLAN KALYON'LA TARTIŞTI

M.T. isimli şahısla bir başka gece kulübünde çalışan F.B isimli şahsın karıştığı tartışma, yumruklu kavgaya döndü.

Alaçatı'daki genci öldüren gece kulübü çalışanlarının çok sayıda suç kaydı çıktı VİDEO



GENÇ ADAM KURTARILAMADI

Arbede sırasında işyerinden aldığı iki bıçakla gelen F.B, Kalyon'u göğsünden tek darbeyle ağır yaralayarak kaçtı. Kalyon, ambulansla kaldırıldığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler otomobille kaçıp otele saklanmasına karşın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından saklandıkları yerde yakalandı.

KATİL ZANLISININ 12, DİĞER ŞÜPHELİNİN 22 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Cinayet zanlısı F.B. ise gece görüşlü kamera ile makilik alanda yeri tespit edilerek yakalandı. Olayın zanlılarından F.B'nin 12, M.T'nin ise 22 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

3'Ü DE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, F.B., M.T. ve O.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

KADININ DARBEDİLDİĞİNİ GÖRÜNCE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

Olayda hayatını kaybeden Alpay Kalyon’un eşi ve 1’i erkek 2 arkadaşıyla beraber gece kulübüne geldikleri, iddiaya göre Alpay Kalyon’un erkek arkadaşının yan taraftaki bir diğer gece kulübünün önünde bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçtiği ve daha sonra Kalyon’un da olaya dahil olup cinayetin gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DEFNEDİLDİ

Alpay Kalyon’un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, bugün Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.





























