Euro
9.9139
-0.26%
Dolar
8.4601
-0.29%
Altın
485.61
-0.08%
Borsa
1.445
0%
Bitcoin
422.686
1.42%
EXEN Coin
27.82
3.88%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Alaçatı'da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü

    Alaçatı'da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü

    Çıkan kavgada Alpay Kalyon'u bıçaklayarak öldüren gece kulübü çalışanlarının çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 23.08.2021 - 09:56
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Geçtiğimiz gün 33 yaşındaki Alpay Kalyon isimli kişi, İzmir’in Çeşme ilçesinde bir gece kulübüne gitti.

    Alaçatı’ya bağlı Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta bulunan gece kulübüne müşteri olarak gelen Alpay Kalyon ile O.D. ve yanındaki kişiler arasında tartışma çıktı.

    Oto aksesuar ve seramik kaplama işi yapan Kalyon ile mekan çıkışında vale olduğu belirlenen O.D. arasında çıkan tartışmanın, bir kadının darbedilmesi üzerine çıktığı belirtildi.

    GECE KULÜBÜ ÇALIŞANLARI, MÜŞTERİ OLAN KALYON'LA TARTIŞTI

    M.T. isimli şahısla bir başka gece kulübünde çalışan F.B isimli şahsın karıştığı tartışma, yumruklu kavgaya döndü.

    Alaçatı'daki genci öldüren gece kulübü çalışanlarının çok sayıda suç kaydı çıktı VİDEO

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #1

    GENÇ ADAM KURTARILAMADI

    Arbede sırasında işyerinden aldığı iki bıçakla gelen F.B, Kalyon'u göğsünden tek darbeyle ağır yaralayarak kaçtı. Kalyon, ambulansla kaldırıldığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

    KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Olayın ardından O.D. ve yanındaki şüpheliler otomobille kaçıp otele saklanmasına karşın, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından saklandıkları yerde yakalandı.

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #2

    KATİL ZANLISININ 12, DİĞER ŞÜPHELİNİN 22 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

    Cinayet zanlısı F.B. ise gece görüşlü kamera ile makilik alanda yeri tespit edilerek yakalandı. Olayın zanlılarından F.B'nin 12, M.T'nin ise 22 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

    3'Ü DE GÖZALTINA ALINDI

    Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, F.B., M.T. ve O.G. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #3

    KADININ DARBEDİLDİĞİNİ GÖRÜNCE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ

    Olayda hayatını kaybeden Alpay Kalyon’un eşi ve 1’i erkek 2 arkadaşıyla beraber gece kulübüne geldikleri, iddiaya göre Alpay Kalyon’un erkek arkadaşının yan taraftaki bir diğer gece kulübünün önünde bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etmek için harekete geçtiği ve daha sonra Kalyon’un da olaya dahil olup cinayetin gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    DEFNEDİLDİ

    Alpay Kalyon’un cansız bedeni İzmir Adlı Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kalyon, bugün Yamanlar Cemevi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #4

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #5

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #6

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #7

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #8

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #9

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #10

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #11

    Alaçatı da gece kulübü çalışanları bir müşteriyi öldürdü #12

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir