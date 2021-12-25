Alaeddin Yavaşca'ya veda

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Alaeddin Yavaşca, Fatih Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Alaeddin Yavaşca, dün hayata veda etti.

95 yaşında yaşamını yitiren Yavaşca'nın naaşı, bugün Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) törenin ardından Fatih Camisi'ne getirildi.

ALAEDDİN YAVAŞCA İÇİN SON GÖREV

Yavaşca'nın Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne, sahnede şarkı söylerken çekilen bir fotoğrafı konuldu. Camide, Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca taziyeleri kabul etti.

Yavaşca'nın cenaze namazını avukat, mutasavvıf ve müzisyen Ömer Tuğrul İnançer kıldırdı. Namazın ardından Yavaşca'nın cenazesi, Beşiktaş'taki Yahya Efendi Türbesi Haziresi'ne götürülerek defnedildi.

Klasik Türk müziği sanatçısı Alaeddin Yavaşca, son yolculuğuna uğurlandı

"AŞKIMI KAYBETTİM, YARIM GİTTİ"

Merhum sanatçının eşi Ayten Yavaşca, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Canım aşkımı kaybettim. Yarım gitti. Bize birbirimizi tamamlayan 'mütemmim cüz' derlerdi. Şimdi nasıl olacak bilmiyorum. Acım çok. Herkese minnettarım." ifadelerini kullandı.