İHA

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı.

Yaşanan deprem bölgede tedirginliğe neden oldu.

Bugün saat 12.05'te merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olan deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif şekilde hissedildi.

5 saniye sürdü

AFAD depremin derinliğinin 89.75 olarak açıklarken, yaklaşık 5 saniye süren depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Deprem hissedildi

Vatandaşlar depremi hissettiklerini ve 5 saniye kadar sürdüğünü belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)