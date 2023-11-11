İHA
Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde depremin meydana geldiği açıklandı.
Yaşanan deprem bölgede tedirginliğe neden oldu.
Bugün saat 12.05'te merkez üssü Alanya'nın 30 kilometre açıkları olan deprem Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif şekilde hissedildi.
5 saniye sürdü
AFAD depremin derinliğinin 89.75 olarak açıklarken, yaklaşık 5 saniye süren depremde olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.
Deprem hissedildi
Vatandaşlar depremi hissettiklerini ve 5 saniye kadar sürdüğünü belirtti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış