Alanya Belediyesi'nden 'Rio kızları'na ilişkin açıklama

Alanya Belediyesi, turizm festivalinde boy gösteren Brezilyalı kadınları, kutlamalara kendilerinin özel olarak çağırmadıklarını belirtti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 gün boyunca düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'ne katılan Rio kızları, renkli kostümleriyle sokaklarda yürüyerek kutlamalara damga vurmuştu.

Ortaya çıkan görüntülerin tepki toplamasının ardından Alanya Belediyesi açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, 20'ncisi düzenlenen festivalin; Alanya'nın, hem turizm hem sanat hem de yöresel değerlerinin tanıtıldığı, yaşatıldığı bir festival olduğu belirtildi.

"Kortejimiz herkese açıktır"

Dikkat çeken Rio kızlarına da değinen belediye, şu ifadelere yer verdi:

"20 yıldır başarıyla gerçekleşen festival, Alanya halkı ile özdeşleşmiş, binlerce vatandaşın ilgi gösterdiği ve destek verdiği , şehrin en büyük organizasyonudur. Festivalin ilk günü düzenlenen Yörük Göçü ve Kortej programının kortej kısmına katılan iki kişilik kadın animasyon grubunun kıyafeti bazı yayın organlarında gündeme getirilmiştir. Belediyemiz tarafından Alanya'nın birlik ve beraberliğinin simgesi olan festivalimiz öncesinde her yıl olduğu gibi tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü, siyasi partiler, turizm dernekleri, yabancı ülke vatandaşların bağlı bulunduğu dernekler ve turistik tesisler festivale davet edilmiştir. Bir turistik tesise ait animasyon grubu da iki kadın üyesi ile korteje katılmıştır. Yörük Göçüne katılacak ekip ve gruplar organizasyon komitesi tarafından belirlenirken, kortej yürüşü herkese açıktır.

"Kadın animasyon ekibi bilgimiz olmadan katıldı"

Bahse konu kadın animasyon ekibi, yürüyüşün başlaması sonrası fark edilmiş, belediyemiz yetkililerince kortejin amacı anlatılmış, nazikce uyarılmış ve kortejde kısa bir süre kaldıktan sonra alandan ayrılmışlardır. Turizm cenneti Alanya’mızda herkese açık olan bir festivale, belediyemizin bilgisi dışında katılan bir animasyon grubu üzerinden belediyemiz ve festivalimize yapılan eleştiriler yersizdir. Dünyanın en huzurlu ve mutlu kenti Alanya’mızda hergün on binlerce kişinin katıldığı, uluslararası ve ulusal düzeyde kentimizin tanıtımına katkı sağlayan festivalimizdeki bir ayrıntıyı, Alanya Belediyesi ve Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’i yıpratmayı kendisine görev addeden birkaç kişinin gündemde tutma çabası beyhude bir uğraştır. 21. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivalinde buluşmak dileğiyle…"

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