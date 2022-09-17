Alanya sahilleri eylül yoğunluğu yaşıyor

Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, sezon sonuna rağmen doldu taştı. Sahildeki yoğunluk drone ile görüntülendi.

Tatil cenneti Antalya'da, eylül ayında yoğunluk devam ediyor.

Her yıl yerli ve yabancı turist akınına uğrayan Alanya ilçesindeki Kleopatra plajı doldu taştı.

Yaz sezonunun sona yaklaşmasıyla birlikte, sahilde oluşan yoğunluk drone ile görüntülendi.

"Almanlar sıcakta gelmiyor"

Eylül ayına göre sahildeki yoğunluğun güzel olduğunu belirten Sonat Durukan, “Yerli turistler gitti ama bu yıl çok fazla yerli turist vardı. Ben buraya hemen hemen her gün gelirim. Şimdi de biraz Alman uyruklu turistler gelir. Çünkü onlar sıcakta gelmiyorlar. Şu an gayet iyi ancak daha yoğundu" dedi.

"Sahilde yabancılar daha fazla"

Sahilde yabancı turistlerin daha yoğun olduğunu vurgulayan Cem Kıran, “Alanya'nın Damlataş-Kleopatra plajları dünyaca ünlü. Yerli ve yabancı turistler bu yıl yoğundu. Özellikle Ruslar ve Ukraynalılar baya rağbet gösterdi. Turizm sezonu bu yıl gerçekten çok güzel gitti. İnsanlar denize giriyor. Şu an sahilde yabancılar daha fazla. Okullar açıldığı için yerli turistler şehirlerine döndü” ifadelerini kullandı.