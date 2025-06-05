İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu haziran ayında bayram öncesi yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na akın etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren plajı doldurmaya başlayan tatilciler, 24 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığından faydalanarak serinledi.

KEYİFLİ ANLAR YAŞANDI

Kimi turistler güneşlenmeyi tercih ederken, kimileri ise Akdeniz'in berrak sularında yüzerek serinledi.

Çocuklar ise plajın altın sarısı kumlarında oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı.

TURİST SAYISINDA ARTIŞ

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle yerli turist sayısında dikkat çekici bir artış gözlendi.

PARAŞÜTLE UÇUŞ YAPTILAR

Öte yandan güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmak isteyen bazı vatandaşlar tekne turlarına çıkarken, bazıları ise Alanya'nın eşsiz güzelliklerini havadan görmek için paraşütle uçuş gerçekleştirdi.

"DÜNYANIN EN İYİ SAHİLLERİNDEN BİRİSİ"

İran'dan ailesiyle birlikte bayram tatilini geçirmek için Alanya'ya gelen Kerim Seyyah, "Ailemle birlikte İran'dan geldik. Eşim Kırgızistanlı, ben ise İran Türküyüm. Alanya Kalesi'ni gezdik, denize girdik. Kleopatra Plajı dünyanın en iyi sahillerinden birisi. Bayramı burada geçirmeye karar verdik. Alanya'ya gelecekler için burada her şey var'' dedi.