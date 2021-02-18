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    Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki çekti

    Alanya'da bir otel yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bünyesindeki diskoyu açtı. Müşterilerden biri, o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 18.02.2021 - 16:15
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    Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki çekti

    İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında otellerde müşteriye dahi canlı müzik kısıtlaması getirmesine rağmen Alanya'da bir otel, bu kısıtlamayı ihlal etti ve diskonun kapılarını müşterilerine açtı.

    Diskoya inen otel müşterileri, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlendi.

    Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki çekti VİDEO

    MÜŞTERİLERDEN BİRİ GÖRÜNTÜLEDİ

    Otelde konakladığı tahmin edilen bir müşteri ise tepkisini, cep telefonu kamerasıyla diskoyu görüntüleyerek anlattı.

    Görüntüleri çeken kişi, "17 Şubat Çarşamba. Gece pandemi zamanında otel diskosu kapalı olması gerekirken..." diyerek tepkisini dile getirdi.

    Pistte dans edenlerin ve stanttaki kişilerin sosyal mesafesiz oturmaları da görüntülere yansıdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

    Alanya da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki çekti #1


    Alanya da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki çekti #2

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