Haberler

Gündem Haberleri

Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki çekti

Alanya'da otelin açık olan diskosundan görüntüler tepki çekti

Alanya'da bir otel yönetimi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bünyesindeki diskoyu açtı. Müşterilerden biri, o anları görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.