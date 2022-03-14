Alanya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahile koştu

Deniz sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Damlataş Plajı’nda yabancı turist ve vatandaşlar, deniz ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Türkiye’nin birçok ilinde kar ve soğuk hava etkisini gösterirken, Alanya ilçesinde yazı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü ilçede, çoğunluğu Rus ile Ukraynalı turistlerin uğrak yeri olan Damlataş Plajı’nda yabancı turistler, deniz ve güneşin keyfini yaşadı.

GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Bazı vatandaşlar, Akdeniz’in berrak sularında kulaç atarken, bazıları da güneşlenmenin tadını çıkardı.

Bölge sakinlerinden bazı kişiler ise dalgıç kıyafetleriyle sualtında altın, gümüş gibi değerli eşya aradı.

Plajda güneşlenen Polonyalı Janusz ve Malgorzata Kielak çifti, Antalya’yı çok sevdiklerini ve özellikle Alanya’ya hayran kaldıklarını söyledi.

"ANTALYA VE ALANYA DEVAMLI SICAK"

Sahilde gezen Davut Kaya,"Antalya ve Alanya devamlı sıcak. Rusya ve diğer ülkelerde sıcaklık ekside olduğu için burada denize giriyorlar." diye konuştu.

"İNSANLARI DAHA GÜZEL"

Alanya’ya ticaret için gelen Lübnanlı turist Abdulkadir İllau, "Mükemmel bir yer. Deniz ve güneş çok güzel, insanları daha güzel." ifadelerini kullandı.