Alanya'da yardım kolisinin içinden topuklu ayakkabı çıktı

Alanya'da yangından zarar gören vatandaşlara gelen yardım kolilerinin içinden topuklu ayakkabı çıktı.

Antalya, 9 gündür yangınları söndürmeye çalışıyor.

Şehrin çeşitli noktalarında çıkan yangınlarda çok sayıda vatandaş ev ve eşyalarını kaybetti.

Ülkenin dört bir yanından yangın bölgelerine yardım yağarken, Alanyalı bir vatandaşın gelen yardım kolisiyle ilgili çektiği video izleyenleri şaşkına uğrattı.

AFETZEDELERE TOPUKLU AYAKKABI GÖNDERİLDİ

Vatandaşın kamerasına yansıyan anlarda yangından zarar gören vatandaşlara topuklu ayakkabı gönderildiği görülüyor.

"Nerede giyilmeyecek şey varsa onu yollamışsınız" diyen vatandaş, isyanını işte böyle dile getirdi.

O anlar kameraya böyle yansıdı...

Alanyalı köylüden topuklu ayakkabı gönderenlere tepki