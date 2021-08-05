Euro
10.1225
0.82%
Dolar
8.5381
0.75%
Altın
495.58
0.32%
Borsa
1.432
1.27%
Bitcoin
335.550
1.09%
EXEN Coin
23.33
-1.85%
33ºC
İstanbul
Güneşli 33 C
    Alanya'da yardım kolisinin içinden topuklu ayakkabı çıktı

    Alanya'da yardım kolisinin içinden topuklu ayakkabı çıktı

    Alanya'da yangından zarar gören vatandaşlara gelen yardım kolilerinin içinden topuklu ayakkabı çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 19:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya, 9 gündür yangınları söndürmeye çalışıyor.

    Şehrin çeşitli noktalarında çıkan yangınlarda çok sayıda vatandaş ev ve eşyalarını kaybetti.

    Ülkenin dört bir yanından yangın bölgelerine yardım yağarken, Alanyalı bir vatandaşın gelen yardım kolisiyle ilgili çektiği video izleyenleri şaşkına uğrattı.

    AFETZEDELERE TOPUKLU AYAKKABI GÖNDERİLDİ

    Vatandaşın kamerasına yansıyan anlarda yangından zarar gören vatandaşlara topuklu ayakkabı gönderildiği görülüyor.

    "Nerede giyilmeyecek şey varsa onu yollamışsınız" diyen vatandaş, isyanını işte böyle dile getirdi.

    O anlar kameraya böyle yansıdı...

    Alanyalı köylüden topuklu ayakkabı gönderenlere tepki

    Alanya da yardım kolisinin içinden topuklu ayakkabı çıktı #1

    Alanya da yardım kolisinin içinden topuklu ayakkabı çıktı #2

    Alanya da yardım kolisinin içinden topuklu ayakkabı çıktı #3

    Alanya da yardım kolisinin içinden topuklu ayakkabı çıktı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir