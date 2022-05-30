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    Alanya'daki turizm festivalinde Rio kızları sokaklarda yürüdü

    Alanya'daki turizm festivalinde Rio kızları sokaklarda yürüdü

    20. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin ilk gününde ilçenin sokaklarında yürüyen Rio kızları, Brezilya sloganları attı.
    • 30.05.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 09:06
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    Antalya'nın Alanya ilçesinde her yıl düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, iki yıldır koronavirüs nedeniyle gerçekleştirilemiyordu.

    Vakaların azalmasının ardından yasakların kalkmasıyla, festivalin bu yıl 20'ncisi düzenlendi.

    Düzenlenen festivalde birçok ulusun kültürü ön plana çıkarılırken, Alanya'nın doğal ve kültürel güzellikleri de tanıtıldı.

    Rio kızları, kostümlerini giyip sokaklarda yürüdü

    Sokaklara da yansıyan festivalde Brezilya'da yapılan Rio karnavallarını aratmayan sahneler yaşandı. Rio kızları, kostümleriyle sokaklarda yürüyerek 'Brezilya' sloganları attı.

    Alanya'daki turizm festivalinde Rio kızları sokaklarda yürüdü VİDEO

    Alanya daki turizm festivalinde Rio kızları sokaklarda yürüdü #1


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