Albatros Parkı yeşil alan ilan edildi

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin rezidans yapılması için satmaya çalıştığı arazi AK Parti'nin oylarıyla İBB Meclisi'nde yeşil alan ilan edildi.

Bir dönem kamuoyunun gündemini uzun bir süre meşgul eden Albatros Parkı'yla ilgili güzel haber geldi.

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin halkın kullanımına kapatarak inşaat şirketine satmaya çalıştığı Albatros Parkı, AK Parti'nin kararlılığıyla yeşil alan ilan edildi.

Konuyla ilgili İBB Meclisi'nde alınan kararı İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu açıkladı.

"SÖZDE DEĞİL ÖZDE ÇEVRECİLİK BÖYLE OLUR"

Twitter hesabından açıklama yapan Göksu, "Albatros Parkı'nı imara ve ranta kurban ettirmedik. CHP’li Büyükçekmece Belediyesi'nin halkın kullanımından alarak müteahhitlere sattığı Albatros Parkı'nın planlarını İBB Meclisi'mizde “yeşil alan” ilan ettik. Hayırlı olsun. Sözde değil, özde çevrecilik böyle olur” dedi.

CHP ISRARLA SATILMASINI İSTEDİ

CHP Grubu'nun ise teklifi yeniden komisyona gönderme talebi oy çokluğu ile reddedildi.